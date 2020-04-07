Шахматист Сергей Карякин рассказал об отношении к изменению Конституции РФ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о личном общении с президентом РФ Владимиром Путиным и поделился своим мнением о предстоящем внесения поправок в Конституцию. Поправки в числе прочего предполагают обнуление президентских сроков Путина.
«Путин несколько раз приходил на соревнования, открытия шахматных клубов. Приятно, что общались несколько раз и даже наедине. Я рассказывал ему о развитии шахмат в России — и о трудностях, и о хорошем. Приятно, что он проявляет внимание к шахматам. Его интересовало буквально всё: как помочь шахматам, что нужно развивать, почему не выиграл у Карлсена. Как ответил на последний вопрос? Пожал плечами (улыбается).
Повестка последних дней связана с коронавирусом, а голосование по конституции перенесли. Поэтому особо об этом не думал. Но логика есть: конституция не менялась с 1994 года, периодически нужно пересматривать всё, что устаревает. Хотя ко всему надо подходить с умом. Проголосую ли я за или против? Пока не решил», — рассказал Карякин в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
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