На 11-й день карантина Алексей Ягудин станцевал с собственным отражением. Видео

Бывший российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал в своём «инстаграме» очередное видео. Спортсмен показал, как проводит время, находясь в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На видео Ягудин станцевал с собственным отражением в зеркале.

«Дом чист, можно и потанцевать. Партнёр так себе, но лучше с таким, чем без. Карантин. День 11», — подписал видео спортсмен.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

По данным на 7 апреля, в России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией составляет 7497 человек. За всё время из больниц выписали 494 человека. В то же время от коронавирусной инфекции скончались 58 заразившихся.

Из-за пандемии коронавируса в России запрещено проведение массовых и спортивных мероприятий.