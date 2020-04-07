На 11-й день карантина Алексей Ягудин станцевал с собственным отражением. Видео
Бывший российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал в своём «инстаграме» очередное видео. Спортсмен показал, как проводит время, находясь в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. На видео Ягудин станцевал с собственным отражением в зеркале.
«Дом чист, можно и потанцевать. Партнёр так себе, но лучше с таким, чем без. Карантин. День 11», — подписал видео спортсмен.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
По данным на 7 апреля, в России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией составляет 7497 человек. За всё время из больниц выписали 494 человека. В то же время от коронавирусной инфекции скончались 58 заразившихся.
Из-за пандемии коронавируса в России запрещено проведение массовых и спортивных мероприятий.
Ягудин сыграл на самодельном игровом автомате, сидя на унитазе
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