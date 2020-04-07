Карякин: я с большинством украинских шахматистов общаюсь, но есть и особо принципиальные

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о взаимоотношениях отечественных шахматистов с украинскими коллегами. По словам Карякина, являющегося уроженцем Крыма, в последние годы взаимоотношения стали налаживаться.

«Даже те, кто не общался последнее время, уже начинают. Всё-таки время прошло, все понимают, что жить надо дальше. С большинством украинских шахматистов общаюсь, но есть и особо принципиальные, что поделаешь.

Играют же обычно все, а вот что касается общения вне доски, тут каждый сам решает за себя, но большинство не против», — рассказал Карякин в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

Взаимоотношения между двумя странами ухудшились после присоединения Крыма к России в 2014 году.