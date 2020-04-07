Карякин: Раджабов, снявшись с турнира претендентов, в каком-то смысле заглянул в будущее

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал историю с отказом азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова от участия в турнире претендентов из-за угрозы пандемии коронавируса.

«Когда Раджабов снялся с турнира, немного расстроило, что никто из шахматистов его не поддержал. Всегда хочется, чтобы шахматисты шли одним фронтом. Если бы ещё выступило два-три человека, сказали бы: «Так не делается. Сейчас нельзя проводить турниры», тогда организаторы точно пошли бы на встречу. Но, к сожалению, шахматы очень индивидуальный вид спорта. Мы не выступаем ни за команду, ни за клуб, мы выступаем за себя. Не хватает обобщённости.

Понятное дело, что Раджабову было очень обидно. Всё-таки это потраченные деньги, потраченные усилия, и, в первую очередь, потраченные на подготовку моральные силы. Но, с другой, стороны от к этому отнесся максимально философски, сказал: «Эта работа понадобится на будущее. Пусть они сами там играют и всего боятся».

Раджабов, в каком-то смысле, заглянул в будущее. Когда он поднял эту тему, коронавирус не был так распространен, его не настолько сильно боялись. Когда об этом стал говорить Грищук, то об этом уже говорили все. И все понимали, что начинать турнир было не нужно. В какой-то степени я понимаю организаторов. Организация турнира стоит € 1,2 млн и перенести мероприятие им не хотелось. Но это меньшее из зол. А Раджабов потратил много средств на подготовку к турниру. Мы тридцать дней жили в отеле в Барвихе, плюс мой гонорар и гонорары ещё двух тренеров, также перелёты и так далее — это очень большая сумма. Я не знаю точно, но это определённо больше $ 100 тыс. Какое место на турнире надо занять, чтобы окупить это? Первое», — рассказала Карякин в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».