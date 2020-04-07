Карякин: у Каспарова точно есть обида на Россию. Кажется, я знаю почему

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился своим мнением о шахматисте Гарри Каспарове, неоднократно критиковавшем действующие власти РФ и поддерживавшем оппозиционные движения.
«Нужно разделять Каспарова-шахматиста и Каспарова-политика. Как шахматист, он не позволяет себе говорить некоторые вещи. Когда твоё мнение не совпадает с его в других вещах, может позволить себе говорить достаточно жёстко. Мне в этом гораздо более симпатичен Карпов. Я с ним плотно общаюсь и хорошо к нему отношусь.
Мне кажется, определённая личная обида у Каспарова на Россию точно есть. Кажется, знаю почему: была история про то, как в России он потерял деньги. И он считает, что это было несправедливо. Но пусть он сам её расскажет, я не имею права об этом говорить. Мы играли в 2017 году. Когда были игры, то мы обсуждали партии, обменивались вариантами, а после закрытия сыграли несколько лёгких партий просто так — нам это было интересно. В шахматном плане общение присутствует, а на другие темы мы не общаемся», — рассказал Карякин в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
- 7 апреля 2020
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