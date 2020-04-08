Йоханнес Клебо заявил о желании вернуться в спринтерскую группу

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо объявил, что готовиться к сезону-2020/2021 желает в спринтерской группе, а не в дистанционной. Напомним, к сезону-2019/2020 норвежец готовился в дистанционной группе.
«Мне кажется, что спринтерская группа подходит мне наилучшим образом. Но я не могу сказать, что меня разочаровала работа в дистанционной группе. За счёт этого мне удалось заложить отличную базу для реализации будущих целей. Дедушка (который тренирует спортсмена. — Прим. «Чемпионата») тоже считает, что спринтерская группа подходит мне больше», — приводит слова Клебо издание NRK.
Напомним, в сезоне-2019/2020 победу в общем зачёте Кубка мира одержал россиянин Александр Большунов, Клебо стал вторым.
Также посмотрите видео, как Клебо продемонстрировал певческие навыки.
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