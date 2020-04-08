Гимнаст Давид Белявский показал домашнюю тренировку. Видео

Российский гимнаст Давид Белявский показал, как не растерять спортивную форму во время карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен опубликовал в «Инстаграме» комплекс упражнений.

«Будь в команде! «Твоя домашняя тренировка». Занимайтесь вместе со мной», — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 302 тыс.