Загитова с сестрой записали обращение с призывом к самоизоляции
Российская фигуристка Алина Загитова вместе с сестрой Сабиной записала видеообращение для Первого канала. В ролике спортсменка и её сестра призвали россиян к соблюдению режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В то же время Загитова напомнила о необходимости занятий спортом даже в домашних условиях.
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».
В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 8 апреля коронавирусом в мире заразились более 1,4 млн человек. Умерло более 82 тыс. заразившихся, ещё около 302 тыс. выздоровело.
«Я больше никому ничего не должна». Алина Загитова попала на обложку Cosmopolitan
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