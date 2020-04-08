Илья Авербух запросил государственной поддержки ради проведения ледовых шоу

Известный фигурист и продюсер ледовых шоу Илья Авербух выразил надежду, что по окончании режима карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, возобновятся все культурные мероприятия, однако подчеркнул, что необходима будет поддержка государства.

По его словам, ему ещё в марте пришлось отправить сотрудников на карантин, в то время как им необходимо платить зарплату, а также восстанавливать отношения с инвесторами.

«Мы не работали с начала весны, и это, по сути, полугодовой простой. Нам нужна поддержка государства», — приводит слова Авербуха ИА «Народные новости».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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