Алла Шишкина: синхронистки — средний класс, но не тот, который 19 тыс. рублей получает

Российская синхронистка Алла Шишкина, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой, рассказала о доходах в своём виде спорта.
«Нужен спортивный менеджер, который будет двигать федерацию. Такого человека нет. Я не уверена, что все осознают проблему. Спортсмены – да, руководители – нет.
Чтобы стать популярным, нужно ещё и везде ходить, мелькать в СМИ. У нас график тренировок очень жёсткий. У нас нет времени на то, чтобы себя рекламировать.
Что можно позволить себе на зарплату? Ну, рубль падает… В 2009 году, когда я попала в сборную, мне казалось, что я очень много зарабатываю.
Сейчас я понимаю, что мы средний класс. Не тот средний класс, который 19 тысяч рублей получает. А нормальный, средний по миру», — цитирует Шишкину «Лента.ру».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что средним классом в стране являются люди, зарабатывающие по 19 тыс. рублей в месяц.
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