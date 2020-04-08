Фигурист Лазукин ушёл от ответа на вопрос о расставании с Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин отказался отвечать на вопрос о расставании с Елизаветой Туктамышевой. О том, что пара распалась, стало известно в феврале.

«Это я не обсуждаю», — приводит слова фигуриста «Р-Спорт».

Также фигурист рассказал, что в сезоне-2019/2020 больше всего его впечатлили Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, которые заняли весь пьедестал как на чемпионате России, так и на чемпионате Европы.

«Видимо, я был так погружён в свои проблемы, что не обращал внимания на остальное фигурное катание. Поэтому я не анализировал для себя произошедшее в мире в этом неоконченном сезоне. Но наши девочки, конечно, фурор производили на протяжении всего сезона. Трусова, Косторная, Щербакова. И Лиза (Туктамышева. — Прим. «Чемпионата») тоже показывала хорошие результаты», — добавил он.

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