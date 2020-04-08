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Белорукова спросила, как дела у подписчиков. Губерниев ей ответил

Белорукова спросила, как дела у подписчиков. Губерниев ей ответил
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Юлия Белорукова опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме».

«Что там, как там? Живы, здоровы ли?» — подписала фото Белорукова.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

В комментариях отметился и популярный российский комментатор Дмитрий Губерниев. Он написал: «Скучаем по тебе».

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По состоянию на 8 апреля коронавирусом в мире заразилось более 1,4 млн человек. Умерло более 82 тыс. заразившихся, ещё около 302 тыс. выздоровело.

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