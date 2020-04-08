Путин пообещал россиянам «победить коронавирусную заразу»

Президент России Владимир Путин выступил с обращением перед губернаторами регионов, в котором обратился и ко всем россиянам.
«Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем», — сказал Путин.
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Также президент сообщил следующее:
— в ближайшие три месяца врачи, которые работают с больными с коронавирусом, будут ежемесячно получать из федерального бюджета выплаты до 80 тыс. руб., врачи скорой помощи – 50 тыс. руб. в месяц, фельдшеры, водители – 25 тыс. руб.;
— для врачей установят дополнительные страховые гарантии, как для военнослужащих. Подробностей Путин не раскрыл;
— для малого и среднего бизнеса введут отсрочку на полгода для уплаты страховых взносов;
— правительство и ЦБ подготовят в течение 5 дней дополнительную программу поддержки бизнеса;
власти выплатят потерявшим работу по три максимальных пособия по безработице, которое сейчас составляет 12 130 руб.;
— на все пострадавшие предприятия МСП (малого и среднего предпринимательства) распространят отсрочку уплаты в страховые фонды на шесть месяцев;
— правительство должно снова рассмотреть вопрос расширения поддержки тем, у кого есть потребительские кредиты и ипотека;
— в ближайшие три месяца власти будут дополнительно выплачивать ещё по 3000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка тем семьям, в которых родители остались без работы;
— пособие по безработице будут оформлять дистанционно. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке – 12 130 руб.
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