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Клишина показала свою собаку породы померанский шпиц

Клишина показала свою собаку породы померанский шпиц
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, поделилась в своём «инстаграме» милым видео со своей собакой карликовой породы померанский шпиц Ромео.

«Всем гав! Я Ромео. Люблю играть со своей белкой и лакомиться яблоками. Желаю всем вам хорошего дня и отличного настроения», — подписала спортсменка ролик.

Видео с Дарьей Клишиной и её собакой доступно на «Чемпионате».

Ранее Клишина рассказала о самоизоляции в США, заявив, что чувствует себя в относительной безопасности. Спортсменка находится в Атланте. С 2013 года она живёт и тренируется в США.

Дарья активно делится тем, как проходит её самоизоляция — спортсменка участвует в челленджах от Криштиану Роналду и делится рецептами любимых блюд со своими подписчиками.

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