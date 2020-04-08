Клишина показала свою собаку породы померанский шпиц

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, поделилась в своём «инстаграме» милым видео со своей собакой карликовой породы померанский шпиц Ромео.



«Всем гав! Я Ромео. Люблю играть со своей белкой и лакомиться яблоками. Желаю всем вам хорошего дня и отличного настроения», — подписала спортсменка ролик.

Видео с Дарьей Клишиной и её собакой доступно на «Чемпионате».

Ранее Клишина рассказала о самоизоляции в США, заявив, что чувствует себя в относительной безопасности. Спортсменка находится в Атланте. С 2013 года она живёт и тренируется в США.



Дарья активно делится тем, как проходит её самоизоляция — спортсменка участвует в челленджах от Криштиану Роналду и делится рецептами любимых блюд со своими подписчиками.