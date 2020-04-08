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Чемпион Европы и участник двух Олимпиад Сабия умер от коронавируса

Чемпион Европы и участник двух Олимпиад Сабия умер от коронавируса
Другие / Лёгкая атлетика 0

Итальянский бегун Донато Сабия умер в возрасте 56 лет от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета La Gazzetta dello Sport. По информации издания, спортсмен скончался в больнице, в которой на протяжении нескольких дней находился в реанимации.

Сабия дважды представлял Италию на Олимпийских играх в беге на дистанции 800 метров. На Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе (США) он показал пятый результат. В Сеуле-1988 он финишировал седьмым. В 1984 году на Чемпионате Европы в закрытых помещениях Сабия победил в этой же дисциплине.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 83 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 305 тысяч человек.

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