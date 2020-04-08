Стала известна дата проведения перенесённого чемпионата мира по лёгкой атлетике

Летний чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 15 по 24 июля 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте World Athletics.



Первоначально чемпионат мира в Юджине (США) был запланирован на 6-15 августа 2021 года, но был перенесён на следующий год, чтобы избежать проведения в один год с Олимпийскими и Паралимпийскими играми.



Напомним, Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Чемпионаты мира редко проходят в год Олимпиад, поэтому ряд международных спортивных организаций экстренно корректирует календарь на ближайшие годы по причине форс-мажора.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 83 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 305 тыс. человек.