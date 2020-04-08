Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Стала известна дата проведения перенесённого чемпионата мира по лёгкой атлетике

Стала известна дата проведения перенесённого чемпионата мира по лёгкой атлетике
Другие / Лёгкая атлетика 0

Летний чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 15 по 24 июля 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте World Athletics.

Первоначально чемпионат мира в Юджине (США) был запланирован на 6-15 августа 2021 года, но был перенесён на следующий год, чтобы избежать проведения в один год с Олимпийскими и Паралимпийскими играми.

Напомним, Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Чемпионаты мира редко проходят в год Олимпиад, поэтому ряд международных спортивных организаций экстренно корректирует календарь на ближайшие годы по причине форс-мажора.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 83 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 305 тыс. человек.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020