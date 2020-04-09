Солдатова рассказала, как с годами менялся её стиль одежды

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова поделилась мыслями о своём отношении к стилю.
«Мысли вслух. Хочется поделиться своим взглядом на стиль, так как постоянно приходят вопросы, где я покупаю одежду и какой любимый бренд. Вещи я покупаю везде, любимого бренда у меня нет, как и стиля.
Сколько себя помню, я всегда выбирала sportstyle. Годы идут, я меняюсь. Давно решила, что со временем хочу слегка сменить стиль и постараться сделать его более элегантным, женственным.
Но это не всегда получается. Я люблю выбирать новые вещи, но пока выбор чаще падает на спортивную одежду, так что я пока в процессе. Стараюсь чаще смотреть на красивые блузки, пальто, строгие костюмчики. Я их очень люблю!
Вкус у меня есть (ну я так думаю), поэтому стараюсь выбирать что-то новое для себя. Расскажите, как вы относитесь к выбору одежды. В будущем хочу определиться и знать те места и магазины, где одежда, которая мне точно подойдёт.
И что думаете насчёт моих последних луков? Доверили бы свой стиль мне?» — написала Александра.
Фото доступно в официальном «инстаграме» Александры.
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