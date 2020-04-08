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Судьба перенесённого чемпионата мира по фигурному катанию может решиться 16 апреля

Судьба перенесённого чемпионата мира по фигурному катанию может решиться 16 апреля
Другие / Фигурное катание 0

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 16 апреля проведёт дистанционное обсуждение по поводу судьбы перенесённого чемпионата мира — 2020 по фигурному катанию в Монреале (Канада). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Ожидается, что по итогам обсуждения будет принято решение о целесообразности проведения турнира в более поздние сроки.

Кроме того, будет принято решение, касающееся проведения мировых первенств по шорт-треку и синхронному фигурному катанию, которые из-за коронавируса были также перенесены.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 83 тысяч летальных исходов, более 305 тысяч человек излечилось…

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