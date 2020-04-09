Чемпионат мира по фигурному катанию может состояться в период с октября по декабрь

Международный союз конькобежцев (ISU) провёл видеоконференцию, на которой был рассмотрен ряд вопрос, касающихся проведений чемпионатов мира по фигурному катанию, шорт-треку и синхронному фигурному катанию, сообщается на официальном сайте организации.
Так, по предварительной информации, чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был состояться в Монреале с 16 по 22 марта, может пройти в период с октября по декабрь 2020 года. Также в обозначенный период могут быть проведены чемпионаты мира по шорт-треку, изначально запланированный на 13-15 марта в Южной Корее, и по синхронному фигурному катанию, который должен был пройти в США 3-5 апреля.
«ISU сохраняет возможность рассмотреть вопрос о переносе вышеупомянутых чемпионатов на период с октября по декабрь 2020 года. Однако эта возможность сильно зависит от развития пандемии коронавируса. Во многом определяющими в вопросе переноса станут следующие две недели», — сказано в опубликованном документе.
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