Российские велогонщики, вылечившиеся от коронавируса, вернулись из ОАЭ

Российские велогонщики команды «Газпром-Русвело» Игорь Боев и Дмитрий Страхов, заразившиеся коронавирусом и завершившие курс лечения, вернулись в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов.

Боев и Страхов прилетели в страну для участия в гонке «Тур ОАЭ», которая была прервана из-за пандемии коронавируса. Они были госпитализированы после того, как прошли тест на COVID-19, который оказался положительным. По истечении госпитализации гонщики вместе с механиком Дмитрием Филипповским были переведены на строгий карантин, а затем получили возможность заселиться в гостиницу.

«Боев и Страхов вернулись из ОАЭ. Команда предприняла все усилия, чтобы организовать ребятам трансфер из Эмиратов. Сейчас они находятся на пути домой», — сказал генеральный менеджер «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин в интервью «Р-Спорт».