Российские велогонщики, вылечившиеся от коронавируса, вернулись из ОАЭ

Российские велогонщики команды «Газпром-Русвело» Игорь Боев и Дмитрий Страхов, заразившиеся коронавирусом и завершившие курс лечения, вернулись в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов.
Боев и Страхов прилетели в страну для участия в гонке «Тур ОАЭ», которая была прервана из-за пандемии коронавируса. Они были госпитализированы после того, как прошли тест на COVID-19, который оказался положительным. По истечении госпитализации гонщики вместе с механиком Дмитрием Филипповским были переведены на строгий карантин, а затем получили возможность заселиться в гостиницу.
«Боев и Страхов вернулись из ОАЭ. Команда предприняла все усилия, чтобы организовать ребятам трансфер из Эмиратов. Сейчас они находятся на пути домой», — сказал генеральный менеджер «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин в интервью «Р-Спорт».
- 9 апреля 2020
-
10:03
-
10:02
-
09:20
-
09:19
-
08:46
-
08:32
-
07:49
-
07:15
-
04:46
-
00:48
-
00:11
- 8 апреля 2020
-
23:18
-
23:00
-
21:10
-
18:38
-
17:51
-
17:26
-
16:59
-
16:36
-
16:25
-
16:11
-
16:09
-
16:03
-
15:03
-
14:11
-
13:55
-
13:14
-
12:59
-
12:38
-
12:37
-
11:38
-
10:55
-
10:52
-
10:39
-
10:21