Евгений Плющенко объяснил, почему не надевает маску

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился фотографией с семилетним сыном Александром. Снимок сделан на закате, после тренировки на спортивной площадке.

«Карантинный закат», — подписал Плющенко фотографию, размещённую на его странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

В комментариях один из подписчиков заметил, что фигурист не соблюдает рекомендации по ношению медицинских масок на улице во время пандемии коронавируса: «А чё я извиняюсь без… МАСОК!» (орфография и пунктуация автора сохранены). Плющенко сразу же отреагировал на замечание. «А мы дома», — написал спортсмен.

Плющенко и Рудковскую часто критикуют за то, как они воспитывают своего ребёнка. С одной стороны, все видят роскошную жизнь, которую ведут звёздные супруги. С другой – грустные глаза сына, который порой страдает от изнуряющих тренировок. Недавно стало известно, что Александр немало зарабатывает.