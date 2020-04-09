Софья Самодурова танцем отметила регистрацию в TikTok

Чемпионка Европы 2019 года по фигурному катанию россиянка Софья Самодурова станцевала зажигательный танец. Так она отметила регистрацию в TikTok.

«Теперь и я в TikTok. sofia.samodurova», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

В комментариях фигуристку попросили держать себя в руках. «Сама решу, что мне делать», — ответила Самодурова. «Заметил, фигуристки в изоляции все дерзкие», — подытожил другой подписчик.

17-летняя Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).



В сезоне-2019/2020 Самодурова заняла 5-е и 6-е места на этапах Гран-при, не сумев отобраться в финал. На чемпионате России – 2020 в Красноярске Софья была только девятой. Фигуристка выиграла только турнир Ice Star в Минске, где год назад завоевала золото чемпионата Европы.