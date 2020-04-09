Дарья Клишина и Михаил Акименко снялись в ролике ВФЛА ко Дню чистого спорта

Всероссийская федерация лёгкой атлетики поделилась видеороликом, созданным ко Дню чистого спорта, который отмечается 10 апреля. Суть видео в том, что легкоатлеты стирают, чтобы оставаться чистыми.
В ролике снялись серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина, вице-чемпион мира – 2019 в прыжках в высоту Михаил Акименко, Кристина Макаренко, Артём Макаренко, Мария Рыбникова, Василий Мизинов, Полина Миллер, Тимур Моргунов, Константин Шабанов и Максим Афонин.
«Чистейшее и крутейшее видео от наших звёзд в День чистого спорта!
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Что нас вдохновило? 10 апреля весь мир отмечает День чистого спорта (иначе — День честного спорта), символизирующий чистую борьбу и отказ от допинга. Отмечается по инициативе Всемирного допингового агентства ежегодно начиная с 2013 года.
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Кого мы поддерживаем? Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), ВАДА и всех чистых спортсменов.
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К чему мы призываем? Смотреть наш крутой видос, считывать метафору о чистом спорте, тренироваться и соревноваться честно, быть чистым», — написала пресс-служба ВФЛА на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно в официальном «инстаграме» ВФЛА.
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