«Плаваем на суше или кухне». Юлия Ефимова показала комплекс упражнений

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поделилась комплексом упражнений, с помощью которых можно имитировать плавание в домашних условиях.
«Плаваем на суше или кухне. Всё новое — это хорошо забытое старое! Ловите несколько упражнений для плавания на суше, так сказать. Не грустите и не болейте. P.S.: плаваю я лучше, чем говорю и снимаю видео, да и на суше так себе. Зато всегда на позитиве», — написала Ефимова на своей странице в «Инстаграме».
«Меня многие спрашивают, какими упражнениями можно заменить тренировки в бассейне. Это практически невозможно, потому что нужно плавать и чувствовать воду. Но, на мой взгляд, есть несколько похожих упражнений, имитирующих плавание в бассейне. Это вам не поможет плыть быстрее, но поможет держать форму и работать над техникой», — сказала Ефимова, прежде чем показывать комплекс упражнений.
Видео доступно на «Чемпионате».
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