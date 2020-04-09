Член МОК, член комиссии спортсменов МОК, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева вошла в новый состав комиссии спортсменов ВФЛА, утверждённый после голосования спортсменов — членов сборных команд России по лёгкой атлетике на официальном сайте федерации.

Также членами комиссии стали Татьяна Чебыкина, Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов, Мария Аглицкая, Дженнифер Акиниймика и Марк Бурдин. В ближайшее время комиссии предстоит выбрать председателя и делегировать не менее двух своих представителей в комиссию по восстановлению ВФЛА.

«Один в поле не воин, а вместе — мы сила. Я убеждена, что голос спортсменов должен быть услышан, они должны принимать самое активное участие как в работе самой комиссии, так и в процессе принятия решений. Конечно, буду делиться со своими коллегами опытом работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. Будем вместе работать так, чтобы результат говорил сам за себя», — приводит слова Исинбаевой пресс-служба ВФЛА.

Также многократная рекордсменка мира прокомментировала ситуацию, связанную с процессом восстановления членства ВФЛА в World Athletics.

«На мой взгляд, свет в конце туннеля есть. Уверена, что руководство федерации при поддержке всех заинтересованных сторон и в тесном взаимодействии с нашей комиссией добьётся положительного результата в виде восстановления федерации», — сказала Исинбаева.

Отметим, что члены прежнего состава комиссии Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков отказалась от участия в выборах из-за разногласий с руководством ВФЛА