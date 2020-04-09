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«Мне и половины шпагата такого не сделать». Подписчики оценили фото Евгении Тарасовой

«Мне и половины шпагата такого не сделать». Подписчики оценили фото Евгении Тарасовой
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трёхкратный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, сидя в шпагате, призвала болельщиков оставаться дома.

«Берегите себя! Оставаясь дома, вы заботитесь не только о себе, но и об окружающих! А чтобы не лежать на диване, тренируйтесь!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Евгении Тарасовой.

Болельщики оценили шпагат спортсменки и попросили оставить на следующий сезон программы, которые не удалось показать на чемпионате мира—2020.

«Евгения, вы же наша красотка, ваши программы, и короткая, и произвольная, классные, оставляйте на сезон-2020/2021».

«Женечка, голубка наша, крылышки распростёрла и прилетела наконец-то! Если бы меня, не дай бог, вдруг вот так же удалось посадить в шпагат, то обратно мне уже никогда не подняться».

Ранее болельщики восхитились растяжкой гимнастки Александры Солдатовой.

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