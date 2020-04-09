Второй тест на коронавирус гимнаста Сергея Найдина дал отрицательный результат

Второй тест на коронавирус члена сборной России по спортивной гимнастике Сергея Найдина дал отрицательный результат, спортсмен может быть выписан из больницы Солнечногорска в ближайшее время. Об этом сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко.
Напомним, ранее появилась информация, что Найдин заразился коронавирусом на базе в Новогорске.
“Тест пришёл отрицательный, предварительно сказали, что у него не подтвердился коронавирус. Мы в ожидании, думаем, ещё буквально день-два, и его выпишут. Мы сейчас решаем вопрос, приедут за ним из Барнаула или нет, потому что мы настаиваем, чтобы он поехал частным порядком, а не общественным транспортом, чтобы не подхватить ничего. Мы договаривались с директором школы, звонили.
У него должен быть ещё один тест 10-го числа, но будут ли его делать, неизвестно. Может, его отпустят, потому что первый тест не подтвердился, у него не было симптомов. Не думаю, что есть резон держать в больнице здорового парня”, — приводит слова Родионенко ТАСС.
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