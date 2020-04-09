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Зарубежные СМИ сообщили о дисквалификации фигуристки Степановой. Они спутали её с бегуньей

Зарубежные СМИ сообщили о дисквалификации фигуристки Степановой. Они спутали её с бегуньей
Другие / Фигурное катание 0

В ряде латвийских и голландских СМИ появилась информация о дисквалификации российской фигуристки Александры Степановой, которая якобы нарушила антидопинговые правила. Журналисты перепутали фигуристку с её полной тёзкой легкоатлеткой Александрой Степановой.

В Федерации фигурного катания России отреагировали на ложные новости о Степановой.

«Поразительно, что в такое сложное для всех нас время, связанное с пандемией коронавируса, журналисты не удосуживаются прочитать действительную информацию РУСАДА и понять, о какой спортсменке идёт речь.

На официальном сайте РУСАДА 8 апреля 2020 года сказано: «Всероссийская федерация лёгкой атлетики на основании и во исполнение решения РАА «РУСАДА» приняла решение аннулировать все результаты, достигнутые спортсменкой Степановой Александрой с даты совершения нарушения п. 2.10 Общероссийских антидопинговых правил, а именно с 15 ноября 2018 года», — говорится в заявлении ФФКР.

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