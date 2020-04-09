«Пора идти на свет». Сотникова поделилась фотографией в чёрном полупрозрачном платье

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 23-летняя фигуристка Аделина Сотникова на своей странице в «Инстаграме» поделилась фотографией: она лежит на тёмном диване в чёрном полупрозрачном платье с декольте. Как и большинство россиян, спортсменка находится дома на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
«Всё, пора идти на свет.
Вот сидим мы по домам. Кто что осознал за это время? Какие мысли? Когда всё закончится, что вы сделаете первым делом?» — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.
Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.
Фигуристка — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
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