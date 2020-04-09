«Ужас! Слов нет!». Евгений Плющенко выложил новое видео с 7-летним сыном

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в своём «инстаграме» новое видео, в котором можно посмотреть, как его семилетний сын Александр осваивает предметы, которые принято считать атрибутами жизни взрослого мужчины.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Не всем подписчикам фигуриста понравилось увиденное.

«Ужас! Слов нет!» — написал один.

«В кадетский корпус! Сделает из Гнома настоящего мужчину», — добавил другой.

Напомним, ранее Плющенко показал сложную тренировку сына, после чего подписчики выразили сочувствие мальчику.

37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.