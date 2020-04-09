«Ужас! Слов нет!». Евгений Плющенко выложил новое видео с 7-летним сыном

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в своём «инстаграме» новое видео, в котором можно посмотреть, как его семилетний сын Александр осваивает предметы, которые принято считать атрибутами жизни взрослого мужчины.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Не всем подписчикам фигуриста понравилось увиденное.
«Ужас! Слов нет!» — написал один.
«В кадетский корпус! Сделает из Гнома настоящего мужчину», — добавил другой.
Напомним, ранее Плющенко показал сложную тренировку сына, после чего подписчики выразили сочувствие мальчику.
37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997), 10-кратный чемпион России.
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