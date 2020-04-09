Трефилов: на Кубани почти режим ЧС — полиция ходит, дорогу перекрыли, меня остановили
Первый вице-президент Федерации гандбола России и бывший тренер национальной сборной Евгений Трефилов рассказал о мерах, принятых на Кубани в связи с распространением коронавирусной инфекции.
«Никто толком не говорит, до какого числа будут действовать ограничения. В Краснодарском крае серьёзные меры. Сегодня вот меня на центральной улице остановили в машине, перекрыли дорогу, проверили пропуск. На Кубани почти режим ЧС, в город посторонних не пускают, полиция ходит. Меры нельзя не поддерживать, заражение-то уже пошло», — заявил Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Евгений рассказал, как проводит время в условиях самоизоляции. Также специалист прокомментировал перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.
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