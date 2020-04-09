Путин призвал обеспечить безопасность России в условиях пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения внутренней безопасности страны и сохранения национальных интересов в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Российская газета».



«Видим, как меняется ситуация в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции, борьбой с ней, как это влияет на мировую экономику, как отражается на работе промышленных предприятий, как меняется работа транспортных предприятий, энергетики, других отраслей.



И мы в России вынуждены принимать меры, адекватные складывающейся ситуации. Это меняет существенным образом обычный порядок жизни миллионов людей. Но одно должно оставаться неизменным. Мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и внимательно анализировать всё, что происходит вокруг нас, с тем чтобы национальные интересы России были надёжно и абсолютно обеспечены», — заявил глава государства в ходе видеосовещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.