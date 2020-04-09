Источник: лыжник Полторанин пользовался кровяным допингом на Олимпиаде-2018
Казахстанский лыжник бронзовый призёр чемпионата мира — 2013 Алексей Полторанин во время Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане пользовался гормоном роста и кровяным допингом (переливание крови). Об этом сообщает норвежское издание Nettavisen со ссылкой на документы Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Напомним, Полторанин стал участником допингового скандала в 2018 году, когда во время чемпионата мира в Зеефельде был задержан австрийской полицией. В начале 2020-го пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS) сообщила о четырёхлетней дисквалификации Полторанина за нарушение антидопинговых правил.
32-летний Полторанин — двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, одержал четыре победы на Азиатских играх.
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