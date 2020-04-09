Губерниев — о Вяльбе: всё, что сказано этой женщиной про лыжи, на хрен никому не нужно!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы ФЛГР Елены Вяльбе, заявившей, что продолжит ограждать сборную России по лыжным гонкам от его вмешательства.



«Ребята, вы же понимаете, всё, что сказано этой женщиной про лыжи, на хрен никому не нужно! Интересно только про меня», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Напомним, Вяльбе заявила, что не желает, чтобы Дмитрий комментировал лыжные гонки. «Есть рамки, за которые не следует выходить. К сожалению, Дмитрий всячески пытается это делать, поэтому я ограждала и буду ограждать его вмешательство в команду», — сказала Елена.



Дмитрий неоднократно критиковал ФЛГР и её руководство. В середине марта Губерниев осудил организацию за желание провести чемпионат страны в то время, как из-за распространения коронавируса отменялись все массовые мероприятия.