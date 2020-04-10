Солдатова выложила новое видео домашних тренировок. Снова её главный зритель — кот

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова выложила в своём «инстаграме» видео домашней тренировки: спортсменка выполняет различные упражнения, в некоторых пользуясь инвентарём.

Видео доступно на «Чемпионате».



В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 340 тысяч человек.



Ранее спортсменка поделилась мыслями о своём отношении к стилю. Александра рассказала, как с годами меняется её имидж и предпочтения в одежде.