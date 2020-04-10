Вяльбе: никакие лыжники в сборной не будут «зайцами» для биатлонистов, однозначно

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала слова главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, который рассматривает вариант усиления сборной страны лыжниками.
«Можно посоветоваться с тренерами, которые ведут лыжную подготовку. Но никакие лыжники в сборной не будут «зайцами» для биатлонистов, однозначно.
Пусть приезжают к нам на сборы, параллельно тренируются, эта практика была в советское время. Думаю, это возможно, но отдельно кого-то – это сложно представить», – цитирует Вяльбе «Р-Спорт».
Напомним, Вяльбе и ранее заявляла, что не станет рекомендовать лыжникам переходить в биатлон. Также стало известно, что в биатлон перешла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон.
Также посмотрите видео, как норвежские биатлонисты сняли штаны перед российскими спортсменками:
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