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Вяльбе: никакие лыжники в сборной не будут «зайцами» для биатлонистов, однозначно

Вяльбе: никакие лыжники в сборной не будут «зайцами» для биатлонистов, однозначно
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала слова главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, который рассматривает вариант усиления сборной страны лыжниками.

«Можно посоветоваться с тренерами, которые ведут лыжную подготовку. Но никакие лыжники в сборной не будут «зайцами» для биатлонистов, однозначно.

Пусть приезжают к нам на сборы, параллельно тренируются, эта практика была в советское время. Думаю, это возможно, но отдельно кого-то – это сложно представить», – цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Напомним, Вяльбе и ранее заявляла, что не станет рекомендовать лыжникам переходить в биатлон. Также стало известно, что в биатлон перешла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон.

Также посмотрите видео, как норвежские биатлонисты сняли штаны перед российскими спортсменками:

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