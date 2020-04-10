Годзилла из Бразилии, папа римский на хоккее и парик из моркови. Фото креативных фанатов
Из-за пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования в мире были отменены или перенесены. В этой связи мы решили поностальгировать по неотъемлемой части любого вида спорта — по ярким и креативным болельщикам, разукрашенным в цвета своих стран.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. В мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тысяч человек.
Лучшие фотографии необычных и ярких болельщиков мировых сборных — в подборке специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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