В России за сутки коронавирусом заразилось 1786 человек, отмечено 18 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 1786 человек, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 11 917 человек, из которых выздоровело 795. Зафиксировано ещё 18 летальных исходов. За всё время скончалось 94 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 1124

Московская область — 182

Республика Коми — 58

Санкт-Петербург — 35

Ульяновская область — 34

Нижегородская область — 32

Мурманская область — 23

Республика Марий Эл — 22

Краснодарский край — 20

Республика Башкортостан — 18

Ленинградская область — 17

Чувашская Республика — 15

Пензенская область — 15

Тамбовская область — 12

Калининградская область — 10

Ставропольский край — 10

Белгородская область — 8

Калужская область — 7

Липецкая область — 7

Орловская область — 7

Республика Адыгея — 7

Рязанская область — 6

Новгородская область — 6

Республика Бурятия — 6

Республика Тыва — 6

Тверская область — 5

Тульская область — 5

Республика Северная Осетия — 5

Ростовская область — 5

Владимирская область — 4

Воронежская область — 4

Республика Ингушетия — 4

Кабардино-Балкарская Республика — 4

Пермский край — 4

Саратовская область — 4

Иркутская область — 4

Кемеровская область — 4

Хабаровский край — 4

Костромская область — 3

Вологодская область — 3

Карачаево-Черкесская Республика — 3

Оренбургская область — 3

Тюменская область — 3

Республика Хакасия — 3

Новосибирская область — 3

Республика Крым — 3

Смоленская область — 2

Волгоградская область — 2

Республика Мордовия — 2

Удмуртская Республика — 2

Самарская область — 2

Свердловская область — 2

Омская область — 2

Еврейская АО — 2

Курская область — 1

Республика Дагестан — 1

Кировская область — 1.

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