Анна Сидорова: у меня нет задачи просто съездить на Олимпиаду

Скип сборной России по кёрлингу Анна Сидорова поделилась ожиданиями от предстоящей подготовки к Олимпийским играм. Спортсменка призналась, что хотела бы попасть на Олимпиаду, чтобы бороться за медали.

«Не могу сказать, что полна энтузиазма, так как, как и все, не знаю пока, что будет в будущем. Мой энтузиазм сейчас больше направлен на то, чтобы узнать, что же нас ждёт, сколько будет команд, будут ли отборы. Вопросов очень много. Не завидую тем людям, которые будут принимать все эти решения. Времени до Олимпиады остаётся уже очень мало, всего полтора сезона. Думаю, что те изменения, если они будут, будут носить критический характер, потому что от этих решений будет очень многое зависеть — и не для меня лично, а для всей страны в целом, для нашего вида спорта, для нашей федерации. Уверена, люди, работающие у нас в федерации, тоже это понимают и со всей ответственностью подойдут к принятию этих решений.

Я могу сказать, что чувствую в себе силы. Я так скажу: у меня в жизни была уже Олимпиада, и даже не одна. У меня нет задачи просто туда съездить, мне это неинтересно, я уже там была. Для того чтобы бороться, я должна чётко понимать, что обладаю всем необходимым, чтобы не просто сражаться внутри страны или на чемпионате Европы, а чтобы выигрывать медали Олимпийских игр, вот это мне интересно. Всё остальное, наверное, нет, потому что у меня уже есть пять медалей чемпионата мира и несколько выигранных чемпионатов Европы. Просто так скататься на Олимпиаду мне не хотелось бы», — приводит слова Сидоровой РИА «Новости».