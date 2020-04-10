Матыцин — о господдержке: профессиональный спорт сейчас не будет являться приоритетом

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о сложившейся ситуацией в стране, вызванной пандемией коронавируса. Также Матыцин оценил влияние пандемии на развитие российского спорта.

«Мы вынуждены были приостановить или отменить более тысячи спортивных соревнований. Совместным решением приостановили соревнования лиг, благодарен всем за понимание. Сначала были планы проводить соревнования без зрителей. Но принято решение о приостановлении чемпионатов. Это ещё раз показало, насколько наше общество консолидировано.

Масштабы удара по спорту? Мы сможем их реально оценить после того, как пройдём этот этап. Безусловно, потери очень значительные. У нас работает около 5 тысяч организаций, есть более 3 млн занимающихся спортсменов. Сделано всё возможное с точки зрения минимизации экономических рисков.

Программа поддержки? Я понимаю, что и профессиональный, и клубный спорт пострадал. Но меры государственной поддержки должны быть направлены прежде всего на социальную сферу. Профессиональный спорт не будет являться сейчас приоритетом. Все руководители коммерческих проектов имеют право обращаться за поддержкой.

Мы не можем взять на себя обязательства, которые и раньше не были в зоне нашей отвественности. Мы знаем, что регионы направляли средства на поддержку клубов. Сейчас происходит пересмотр приоритетов, мы должны защитить людей», — сказал Матыцин во время онлайн конференции на тему «Российский спорт в условиях пандемии коронавируса COVID-19».