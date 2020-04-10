Министр спорта РФ: я обеспокоен процессом подготовки к Олимпийским играм в Токио

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Токио в условиях пандемии коронавируса. Также глава министерства ответил на вопрос о заразившихся российских спортсменах.

«Я обеспокоен процессом подготовки к ОИ в Токио, мы регулярно взаимодействуем с руководителями федерации. Те спортсмены, которые уже завоевали право участия, сохранят его. Остальное — прерогатива тренеров. Финансово сборные не пострадают, а риски будут минимизированы.

Сколько российских спортсменов заразились? Была громкая информация о том, что заболел тренер по гимнастике — Родионенко. Очень рад, что повторные тесты оказались отрицательными. Важна достоверность информации. Не делать яркой кампании из того, что спортсмен или тренер заболел. Надо с уважением относиться к личной жизни человека. Хотя за них переживают люди, это примеры», — сказал Матыцин во время онлайн-конференции на тему «Российский спорт в условиях пандемии коронавируса COVID-19».