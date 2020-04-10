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«Это ужасно, ситуация очень плачевная». Клишина рассказала о пандемии коронавируса в США

«Это ужасно, ситуация очень плачевная». Клишина ра
«Это ужасно, ситуация очень плачевная». Клишина рассказала о пандемии коронавируса в США
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о ситуации с пандемией коронавруса в США. В настоящее время прыгунья в длину Клишина находится в Атланте (США).

«Ситуация в Америке в связи с коронавирусом зависит от штата. В каждом штате немножко разные правила. Например, в Атланте мы официально имеем право выходить на улицу, но при этом всем советуют для безопасности оставаться дома.

Предполагается, что пик по количеству заражённых в Америке придётся на конец апреля. То, что сейчас творится в Нью-Йорке, — это ужасно. Честно говоря, ситуация очень плачевная. То, что в России ввели жёсткий карантин, несмотря на то что в России не так много случаев заболевания коронавирусом, как в других странах, — это самое логичное и правильное решение, чтобы предотвратить этот ужас, который происходит сейчас в Америке», — сказала Клишина в подкасте Sportrecs.

Клишина поучаствовала в челлендже от Роналду. Видео
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