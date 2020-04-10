Евгения Медведева рассказала, сколько времени тратит на макияж

Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева рассказала, как решилась на перекраску волос в красный цвет. Также спортсменка поделилась секретами, связанными с нанесением макияжа.
«Что касается перекраски волос, я сама не поняла, как случилось, потому что у меня мама — не сторонник необычного цвета волос. Просто в один вечер в Японии мне было грустно, плохое настроение. Мама принесла пакетик краски, которая смывается за один раз. Вот меня никто и не остановил, вот теперь я — красноволосая. Красилась сама.
В основном у меня уход идёт на увлажнение. Лицо на льду обветривается. Дальше приступаю к макияжу, сначала тональное, контуринг, потом глаза. Секретов нет, просто люблю свои глаза.
На всё это уходит у меня немного времени. 15-20 минут. Но без этого я не могу начать день. Если я вижу себя с синяками под глазами, то не смогу позволить себе выйти из дома», — сказала Медведева в эфире Первого канала.
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