ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с сёрфером Сергеем Расшиваевым — в 19:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.
11-й инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 10 апреля, начало — в 19:00 мск.
К нам в виртуальные гости придёт известный российский сёрфер Сергей Расшиваев, прорайдер команды Quiksilver. С ним пообщается Майя Ямайская. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!
Смотрите интервью с Расшиваевым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».
Расшиваев — победитель Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по сёрфингу 2013 года, обладатель Кубка России Cold Water Cup Reyneke 2013 года, первый российский участник чемпионата мира ISA (Международная ассоциация сёрфинга) 2013 года, чемпион России 2010 и 2014 годов, серебряный призёр чемпионата России 2015 года, многократный призёр и победитель этапов чемпионата и Кубка России.
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