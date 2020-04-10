#ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с сёрфером Сергеем Расшиваевым — в 19:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.

11-й инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 10 апреля, начало — в 19:00 мск.

К нам в виртуальные гости придёт известный российский сёрфер Сергей Расшиваев, прорайдер команды Quiksilver. С ним пообщается Майя Ямайская. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Расшиваевым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

Расшиваев — победитель Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по сёрфингу 2013 года, обладатель Кубка России Cold Water Cup Reyneke 2013 года, первый российский участник чемпионата мира ISA (Международная ассоциация сёрфинга) 2013 года, чемпион России 2010 и 2014 годов, серебряный призёр чемпионата России 2015 года, многократный призёр и победитель этапов чемпионата и Кубка России.