Евгения Медведева рассказала, чем её может обидеть мама
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём характере. Спортсменка призналась, что может обидеться на собственную маму из-за критики.
«Я человек обидчивый. Я нравлюсь себе в зеркале, но сзади мама подходит: «Что-то ты не очень сегодня выглядишь», я очень обижаюсь на это. Очень сильно. Но обижаться долгое время не умею. Так же, как и мама.
Мы можем пофыркать друг на друга минут 15, потом ещё 15 минут помолчать и потом уже нормально начинаем общаться. Не бывает такое, что днями прям. И ни с кем так не бывает», — сказала Медведева в эфире «Первого канала».
Ранее спортсменка призналась, что не выходит из дома, если она недовольна тем, как выглядит. При этом, как пояснила Медведева, на макияж у неё уходит лишь 15-20 минут.
Евгения Медведева рассказала, сколько времени тратит на макияж
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