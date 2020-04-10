Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Евгения Медведева обратилась к спортсменам в связи с пандемией коронавируса

Евгения Медведева обратилась к спортсменам в связи с пандемией коронавируса
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к спортсменам. Призёр Олимпийских игр 2018 года призвала спортсменов объединиться в борьбе с коронавирусом и пожертвовать средства благотворительному фонду «Русфонд».

«От коронавируса пострадали уже тысячи людей. Многие потеряли родных и близких. Я искренне переживаю за каждого в этот непростой момент. Особенно за старшее поколение. Мы — спортсмены, крепкие и сильные люди! Мы должны помогать! ⠀⠀

Это обращение именно к спортсменам, а не к людям, которые страдают финансово и морально. Разумеется, и среди спортсменов есть те, кому сейчас финансово тяжело. Но среди атлетов немало способных помочь. Не важно, фигурист ты, футболист, хоккеист или баскетболист.⠀⠀

Давайте попробуем объединиться. Я призываю к этому тех спортсменов, у кого есть такая возможность. Рассказывайте о том, что вы участвуете в помощи по борьбе с коронавирусом. Чем больше внимания, тем больше мы сможем собрать материальной помощи в России! В мировой практике есть немало примеров благотворительности именно со стороны спортсменов.⠀

Благотворительный фонд «Русфонд» собирает деньги на поддержку региональных больниц в борьбе с коронавирусом. Мы уже сделали свой взнос, также все деньги с продаж нашего онлайн-магазина будут отправлены в фонд. ⠀

Дорогие спортсмены, давайте поможем оснастить региональные больницы всем необходимым: оборудованием для выполнения биохимического анализа крови, дезинфекторами, костюмами, респираторами, расходниками для ИВЛ. Врачи — герои, и сейчас, как никогда, им нужна поддержка тех, кого поддерживали миллионы болельщиков», — написала Медведева в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.

Евгения Медведева рассказала, чем её может обидеть мама
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020