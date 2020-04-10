Евгения Медведева обратилась к спортсменам в связи с пандемией коронавируса

Российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к спортсменам. Призёр Олимпийских игр 2018 года призвала спортсменов объединиться в борьбе с коронавирусом и пожертвовать средства благотворительному фонду «Русфонд».

«От коронавируса пострадали уже тысячи людей. Многие потеряли родных и близких. Я искренне переживаю за каждого в этот непростой момент. Особенно за старшее поколение. Мы — спортсмены, крепкие и сильные люди! Мы должны помогать! ⠀⠀

Это обращение именно к спортсменам, а не к людям, которые страдают финансово и морально. Разумеется, и среди спортсменов есть те, кому сейчас финансово тяжело. Но среди атлетов немало способных помочь. Не важно, фигурист ты, футболист, хоккеист или баскетболист.⠀⠀

Давайте попробуем объединиться. Я призываю к этому тех спортсменов, у кого есть такая возможность. Рассказывайте о том, что вы участвуете в помощи по борьбе с коронавирусом. Чем больше внимания, тем больше мы сможем собрать материальной помощи в России! В мировой практике есть немало примеров благотворительности именно со стороны спортсменов.⠀

Благотворительный фонд «Русфонд» собирает деньги на поддержку региональных больниц в борьбе с коронавирусом. Мы уже сделали свой взнос, также все деньги с продаж нашего онлайн-магазина будут отправлены в фонд. ⠀

Дорогие спортсмены, давайте поможем оснастить региональные больницы всем необходимым: оборудованием для выполнения биохимического анализа крови, дезинфекторами, костюмами, респираторами, расходниками для ИВЛ. Врачи — герои, и сейчас, как никогда, им нужна поддержка тех, кого поддерживали миллионы болельщиков», — написала Медведева в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 89 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 339 тыс. человек.