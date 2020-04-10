«Оставайтесь дома. Не надо ехать в Сочи». Плющенко обратился к подписчикам
Российский фигурист Евгений Плющенко обратился к своим подписчикам в «Инстаграме». Олимпийский чемпион призвал соотечественников отнестись серьёзно к рекомендациям врачей, которые считают необходимым переход на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Плющенко записал видеообращение, в котором призвал россиян не ехать в Сочи, а остаться дома.
«Оставйтесь дома. Не надо ехать в Сочи. Не едьте в Сочи, ради вашей безопасности. Занимайтесь спортом дома, в квартире, в комнате», — сказал Плющенко в своём «инстаграме».
После того как президент РФ Владимир Путин объявил неделю нерабочей, стало известно, что в Сочи забронированы практически все гостиницы. Тогда власти Сочи призвали россиян не приезжать в город-курорт.
Плющенко и его 7-летний сын попрыгали на коньках со скакалками. Видео
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