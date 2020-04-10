Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Оставайтесь дома. Не надо ехать в Сочи». Плющенко обратился к подписчикам

«Оставайтесь дома. Не надо ехать в Сочи». Плющенко обратился к подписчикам
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Евгений Плющенко обратился к своим подписчикам в «Инстаграме». Олимпийский чемпион призвал соотечественников отнестись серьёзно к рекомендациям врачей, которые считают необходимым переход на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Плющенко записал видеообращение, в котором призвал россиян не ехать в Сочи, а остаться дома.

«Оставйтесь дома. Не надо ехать в Сочи. Не едьте в Сочи, ради вашей безопасности. Занимайтесь спортом дома, в квартире, в комнате», — сказал Плющенко в своём «инстаграме».

После того как президент РФ Владимир Путин объявил неделю нерабочей, стало известно, что в Сочи забронированы практически все гостиницы. Тогда власти Сочи призвали россиян не приезжать в город-курорт.

Плющенко и его 7-летний сын попрыгали на коньках со скакалками. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020