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«Когда карантин довёл!» Глеб Ретивых выложил видео лыжной тренировки на песке

«Когда карантин довёл!» Глеб Ретивых выложил видео лыжной тренировки на песке
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Глеб Ретивых выложил в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он потренировался на песке. Напомним, в настоящее время многие спортсмены не имеют возможности полноценно готовиться к стартам, так как тренировочные базы закрыты ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Когда карантин довёл!» — подписал Ретивых видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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