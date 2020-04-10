Алина Загитова показала, как готовится к ЕГЭ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию с процессом подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в условиях самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

«Кто тоже готовится к ЕГЭ?» – подписала Загитова фото.

17-летняя Загитова владеет всеми возможными титулами в фигурном катании. Алина – победительница Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры, пропустила чемпионат России и не выступала на чемпионате Европы—2020. Причиной приостановки карьеры как раз была названа подготовка к ЕГЭ и поступление в вуз.