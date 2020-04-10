Орсер — о прогрессе Медведевой: любому тренеру приятно, когда говорят «вау»

Канадский специалист Брайан Орсер, под руководством которого тренируется двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева, рассказал о прогрессе своей подопечной.

«Спортсмены должны быть терпеливыми, и мы очень тщательно относимся к закладыванию базы, подолгу работаем вообще без прыжков. Я всегда говорю, что для результата требуется полтора года. Но вспомните, как слабо Медведева выглядела в короткой программе на Skate Canada. Мы двигались шаг за шагом на тренировках, закладывая базу, и через некоторое время ко мне подошли и сказали: «Боже, какой прогресс!»

Внезапно у неё появилось скольжение, она прибавила в концентрации и уверенности. При этом мы продолжали приспосабливаться к изменениям её тела. Я вижу её работу ежедневно на тренировках, но любому тренеру приятно, когда к нему подходят и говорят «вау», замечая разницу. В какой-то момент это начинает приносить результаты. Например, на Кубке Ростелекома Евгения показала фантастическое катание. На мой взгляд, лучшее в своей карьере», — сказал Орсер в интервью Skate Oakville.